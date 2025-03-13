РФ перекинула частину засобів через Оскіл: ситуація на Куп’янському напрямку

Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону заявив, що фіксують сильну активізацію ворога на Куп’янському напрямку.

Зокрема, він повідомив, що окупанти скористалися можливістю та перекинули частину засобів по льоду через річку Оскіл.

«Плюс вони намагаються докидати по самій річці, за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати», – розповів Трегубов.

Тим часом, українські воїни намагаються повернути окупантів за річку, додав Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»