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РФ перекинула частину засобів через Оскіл: ситуація на Куп’янському напрямку

Фронт 14:51   13.03.2025
Вікторія Яковенко
РФ перекинула частину засобів через Оскіл: ситуація на Куп’янському напрямку Скриншот

Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону заявив, що фіксують сильну активізацію ворога на Куп’янському напрямку.

Зокрема, він повідомив, що окупанти скористалися можливістю та перекинули частину засобів по льоду через річку Оскіл.

«Плюс вони намагаються докидати по самій річці, за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати», – розповів Трегубов.

Тим часом, українські воїни намагаються повернути окупантів за річку, додав Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Експерт: ЗСУ посилили оборону, у РФ почалися проблеми на Куп’янському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону заявив, що фіксують сильну активізацію ворога на Куп’янському напрямку.".