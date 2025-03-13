Експерт: ЗСУ посилили оборону, у РФ почалися проблеми на Куп’янському напрямку
Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своєму огляді за 13 березня розповів, що на Куп’янському напрямку РФ не вдається досягти яких-небудь успіхів.
Аналітик зазначив, що вже тривалий час окупанти навіть не можуть повністю зайняти населені пункти на Куп’янщині. Йдеться про Западне та Дворічну. За його даними, українські захисники все ще утримують там кілька кварталів.
«Нещодавній «успіх» ворога на схід від Фиголівки, де ворогові вдалося просунутися вздовж річки Оскіл на 1 км. у північному напрямку, поки що залишається його єдиним успіхом на плацдармі протягом останнього часу. Ба більше, низка контратакувальних дій Збройних сил України в районі плацдарму дала їм змогу повністю відтіснити противника на схід від траси Дворічна-Куп’янськ у районі між Западним і Дворічною. Ворог, по суті, продовжує утримувати тільки одну позицію на самій дорозі», – зазначив Машовець.
Крім того, акцентував експерт, нещодавно ЗСУ відрізали угруповання противника між Осколом та Синьківкою. При цьому росіяни зазнають на цій ділянці фронту досить серйозних втрат.
“Своєю чергою, зусилля 1-ї танкової армії противника, зі складу його угруповання військ «Північ», у районі села Кругляківка, де противнику вдалося кілька місяців тому прорватися до Осколу на південь від Куп’янська, із флангового розширення цього прориву, вочевидь, уже впродовж кількох тижнів також залишаються поки що малорезультативними”, – додав аналітик.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: аналитик, бои, Машовець, фронт, эксперт;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 09:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своєму огляді за 13 березня розповів, що на Куп’янському напрямку РФ не вдається досягти яких-небудь успіхів.".