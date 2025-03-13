РФ, ймовірно, просунулась та захопила населений пункт на Харківщині – ISW

Про ситуацію в Харківській області, а також – просування росіян повідомили 13 березня в Інституті вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська та Глибокого. Однак просунутись так і не зміг. Марними, за оцінками аналітиків, залишились і атаки окупантів на Куп’янщині.

“Російські війська продовжували наземні атаки на схід від Куп’янська в районі Кучерівки та Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки 11 і 12 березня “, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також ЗС РФ штурмували позиції українських захисників біля Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового, Зеленого Гаю, Чернещини та Греківки – населені пункти розташовані на Борівському напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північну Богуславку (на північний схід від Борової) і, ймовірно, захопили Загризове (безпосередньо на північний схід від Богуславки)”, – зазначили в ISW.