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РФ, ймовірно, просунулась та захопила населений пункт на Харківщині – ISW

Україна 07:25   13.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ, ймовірно, просунулась та захопила населений пункт на Харківщині – ISW

Про ситуацію в Харківській області, а також – просування росіян повідомили 13 березня в Інституті вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку ворог наступав у районі Вовчанська та Глибокого. Однак просунутись так і не зміг. Марними, за оцінками аналітиків, залишились і атаки окупантів на Куп’янщині.

“Російські війська продовжували наземні атаки на схід від Куп’янська в районі Кучерівки та Петропавлівки та на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки 11 і 12 березня “, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також ЗС РФ штурмували позиції українських захисників біля Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового, Зеленого Гаю, Чернещини та Греківки – населені пункти розташовані на Борівському напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в північну Богуславку (на північний схід від Борової) і, ймовірно, захопили Загризове (безпосередньо на північний схід від Богуславки)”, – зазначили в ISW.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію в Харківській області, а також – просування росіян повідомили 13 березня в Інституті вивчення війни (ISW).".