РФ, вероятно, продвинулась и захватила населенный пункт на Харьковщине – ISW

О ситуации в Харьковской области, а также продвижении россиян сообщили 13 марта в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска и Глубокого. Однако продвинуться так и не смог. Безуспешными, по оценкам аналитиков, остались и атаки оккупантов на Купянщине.

«Российские войска продолжали наземные атаки восточнее Купянска в районе Кучеровки и Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки 11 и 12 марта», – уточнили в Институте изучения войны.

Также ВС РФ штурмовали позиции украинских защитников около Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово, Зеленого Гая, Чернещины и Грековки – населенные пункты расположены на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северную Богуславку (к северо-востоку от Боровой) и, вероятно, захватили Загрызово (непосредственно к северо-востоку от Богуславки)», – отметили в ISW.