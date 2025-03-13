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РФ, вероятно, продвинулась и захватила населенный пункт на Харьковщине – ISW

Украина 07:25   13.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ, вероятно, продвинулась и захватила населенный пункт на Харьковщине – ISW

О ситуации в Харьковской области, а также продвижении россиян сообщили 13 марта в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении враг наступал в районе Волчанска и Глубокого. Однако продвинуться так и не смог. Безуспешными, по оценкам аналитиков, остались и атаки оккупантов на Купянщине.

«Российские войска продолжали наземные атаки восточнее Купянска в районе Кучеровки и Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки 11 и 12 марта», – уточнили в Институте изучения войны.

Также ВС РФ штурмовали позиции украинских защитников около Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово, Зеленого Гая, Чернещины и Грековки – населенные пункты расположены на Боровском направлении.

«Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северную Богуславку (к северо-востоку от Боровой) и, вероятно, захватили Загрызово (непосредственно к северо-востоку от Богуславки)», – отметили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 07:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Харьковской области, а также продвижении россиян сообщили 13 марта в Институте изучения войны (ISW).".