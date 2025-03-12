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Остановка огня между РФ и Украиной может произойти через несколько дней – NYT

Мир 21:47   12.03.2025
Оксана Якушко
Остановка огня между РФ и Украиной может произойти через несколько дней – NYT Фото: freemalaysiatoday.com

Госсекретарь Марко Рубио надеется, что прекращение огня между РФ и Украиной наступит в течение нескольких дней, если РФ согласится, сообщает The New York Times.

Также Рубио заявил, что планирует заставить дипломатов из стран «Большой семерки» сосредоточиться на прекращении войны на встрече на этой неделе в Канаде.

«Вот как мы хотим, чтобы выглядел мир спустя несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга — ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, ни артиллерией», — сказал он журналистам во время дозаправки в Ирландии, когда летел из Саудовской Аравии в Канаду. «Стрельба прекращается, бои прекращаются, и начинаются разговоры».

Рубио также преуменьшил любые предположения о том, что он столкнется с враждебностью со стороны американских союзников из-за недавних тарифов президента Трампа. И он сказал, что ожидает сердечных переговоров с канадскими официальными лицами, несмотря на угрозу Трампа аннексировать Канаду и сделать ее 51-м штатом. Президент также ввел принудительные тарифы для Канады.

«Это не то, что мы будем обсуждать на G7, и это не то, что мы будем обсуждать в ходе нашей поездки сюда», — сказал он. «Они — принимающая страна, и я имею в виду, что у нас есть много других вещей, над которыми мы работаем вместе. Эта встреча не о том, как мы собираемся захватить Канаду».

Читайте также: Путин, вероятно, согласится на условия перемирия с Украиной – Bloomberg

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 21:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госсекретарь Марко Рубио надеется, что прекращение огня между РФ и Украиной наступит в течение нескольких дней, если РФ согласится, сообщает The New York Times.".