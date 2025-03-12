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Зупинка вогню між РФ та Україною може статися за кілька днів – NYT

Політика 21:47   12.03.2025
Оксана Якушко
Зупинка вогню між РФ та Україною може статися за кілька днів – NYT

Держсекретар Марко Рубіо сподівається, що припинення вогню між РФ та Україною настане протягом кількох днів, якщо РФ погодиться, повідомляє The New York Times.

Також Рубіо заявив, що планує змусити дипломатів із країн «Великої сімки» зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня у Канаді.

«Ось як ми хочемо, щоб виглядав світ через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну — ані ракетами, ані снарядами, ані кулями, нічим, ані артилерією», — сказав він журналістам під час дозаправлення в Ірландії, коли летів із Саудівської Аравії до Канади. «Стрілянина припиняється, бої припиняються, і починаються розмови».

Рубіо також применшив будь-які припущення про те, що він зіткнеться з ворожістю з боку американських союзників через недавні тарифи президента Трампа. І він сказав, що чекає на щирі переговори з канадськими офіційними особами, попри загрозу Трампа анексувати Канаду і зробити її 51-м штатом. Президент також запровадив примусові тарифи для Канади.

“Це не те, що ми обговорюватимемо на G7, і це не те, що ми обговорюватимемо в ході нашої поїздки сюди”, – сказав він. «Вони країна, що приймає, і я маю на увазі, що у нас є багато інших речей, над якими ми працюємо разом. Ця зустріч не про те, як ми збираємось захопити Канаду».

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Зупинка вогню між РФ та Україною може статися за кілька днів – NYT»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 21:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держсекретар Марко Рубіо сподівається, що припинення вогню між РФ та Україною настане протягом кількох днів, якщо РФ погодиться, повідомляє The New York Times.".