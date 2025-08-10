Live
Чи готується РФ до припинення вогню: оцінка захисників Харківщини (відео)

Фронт 14:14   10.08.2025
Олена Нагорна
Чи готується РФ до припинення вогню: оцінка захисників Харківщини (відео) Скриншот

Ознак того, що РФ готується до припинення вогню, захисники на Вовчанському напрямку в Харківській області не спостерігають, розповів в етері нацмарафону Павло, начальник прикордонної застави бригади «Форпост».

Він наголосив: новина про те, що Путін хоче виведення українських військ з неокупованих територій Донецької області в обмін на припинення вогню та його заплановану зустріч з Трампом, на фронті ніяк не відобразилась.

«Взагалі на нашому напрямку ця новина ніяк не вплинула. Вони як обстрілювали, як проводили штурмові дії, так і далі проводять. Це на нас взагалі ніяк не відчувається. Вони як встановлювали, розсипали міни, пастки мінні, як обстрілювали тилові позиції, так і відбувається. На припинення вогню взагалі нічого не вказує», – стверджує Павло.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив, що ні на великоднє «перемир’я», ні на оголошене Путіним в односторонньому порядку перемир’я 9 травня припинення вогню з боку росіян не було.

«Взагалі нічого не було. В інтернеті ходила мова про те, що буде припинення вогню, але на фронті воно взагалі ніяк не відчувається. Взагалі ніякого припинення вогню не було», — стверджує захисник.

Павло також прокоментував нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про те, що на Вовчанському напрямку фіксують участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

«Так, звісно, вони були, але були раніше. Ми їх бачили, спостерігали за допомогою дронів-розвідників. На сьогодні це в основному їхні ув’язнені, які вийшли для того, щоб поїхати на СВО й проводити штурмові дії. Тобто вони в них як “м’ясо” йдуть. І все», – додав захисник.

Читайте також:  Що загрожує Харкову, якщо Україна здасть Донецьку область — аналіз ISW

Нагадаємо, президент США Трамп заявив на пресконференції 8 серпня, що “буде певний обмін територіями до взаємного добра”. Він та помічник глави Кремля Ушаков оголосили 8 серпня, що Трамп і Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня та обговорять варіанти довгострокового миру в Україні. Водночас у світових ЗМІ з’явилися витоки про вимоги РФ, які нібито схвалили в США — а саме “здачу” росіянам неокупованої частини Донецької області просто в обмін на припинення вогню ще до реальної мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на те, що відбувається, підтвердивши: “Дарувати свою землю окупантам українці не будуть”.

Автор: Олена Нагорна
Чи готується РФ до припинення вогню: оцінка захисників Харківщини (відео)

10.08.2025, 14:14
