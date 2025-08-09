Віткофф неправильно зрозумів Путіна – BILD

Спецпосланець США Стів Віткофф, після візиту якого до РФ, розпочалася нова серія серіалу “Трамп вважає, що Путін хоче миру”, зважаючи на все, передав Білому дому невірну інформацію щодо умов диктатора.

Подробиці повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на свої джерела у Європі та Україні. Джерела, з якими спілкувалися журналісти BILD, стверджують: Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Він також не пропонував всеосяжного припинення вогню, лише говорив про можливість відмовитися від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу. США, своєю чергою, пропонували заморозити бойові дії за поточною лінією фронту, а в обмін – зняти санкції та налагодити економічні відносини з РФ. Але це Кремлю не цікаво.

“Щобільше, спецпосланник США Стів Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна та прийняв їх за поступку. Так, “мирний відхід” українців із Херсона та Запоріжжя, якого вимагає Росія, він зрозумів як пропозицію “мирного відходу” росіян із цих самих регіонів”, – пише німецьке видання.

Журналісти цитують українського урядовця, який сказав їм: “Віткофф не знає, про що говорить”. При цьому в BILD наголосили: це думка не лише української сторони, в уряді Німеччини таку оцінку здібностей посланця Трампа поділяють.

“Ввечері 7 липня, як стало відомо BILD, відбулася телефонна конференція між США — а саме спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віцепрезидентом Джей Ді Венсом — і європейськими партнерами. У європейців склалося враження, що американці ще самі не прийшли до єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов’язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим та малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання. Крім того, мабуть, між Віткоффом і Рубіо є розбіжності щодо ролі Європи. Держсекретар підкреслював, що європейці мають бути залучені до переговорного процесу, тоді як Венс та Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа”, – поінформувало німецьке видання.

Нагадаємо, президент США Трамп заявив на пресконференції 8 серпня, що “буде певний обмін територіями до взаємного добра”. Він та помічник російського диктатора Ушаков оголосили 8 серпня, що Трамп і Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня та обговорять варіанти довгострокового миру в Україні. Водночас у світових ЗМІ з’явилися витоки про вимоги РФ, які нібито схвалили в США — а саме “здачу” росіянам неокупованої частини Донецької області просто в обмін на припинення вогню ще до реальної мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на те, що відбувається, підтвердивши: “Дарувати свою землю окупантам українці не будуть”.