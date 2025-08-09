Спецпосланник США Стив Уиткофф, после визита которого в РФ, началась новая серия сериала «Трамп считает, что Путин хочет мира», судя по всему, передал Белому дому неверную информацию об условиях диктатора.

Подробности сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на свои источники в Европе и Украине. Источники, с которыми общались журналисты BILD утверждают: Путин по-прежнему хочет полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Он также не предлагал всеобъемлющего прекращения огня, лишь говорил о возможности отказаться от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. США, в свою очередь, предлагали заморозить боевые действия по текущей линии фронта, а в обмен — снять санкции и наладить экономические отношения с РФ. Но это Кремлю не интересно.

«Более того, спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял заявления Путина и принял их за уступку. Так, требуемый Россией «мирный отход» украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение «мирного отхода» россиян из этих самых регионов», — пишет немецкое издание.

Журналисты цитируют украинского правительственного чиновника, который сказал им: «Уиткофф не знает, о чем говорит». При этом в BILD отметили: это мнение не только украинской стороны, в правительстве Германии такую оценку способностей посланника Трампа разделяют.

«Вечером 7 июля, как стало известно BILD, состоялась телефонная конференция между США — а именно спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — и европейскими партнерами. У европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего. Это было связано в первую очередь с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путанные. Европейцам он показался перегруженным и малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах. Кроме того, по-видимому, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Госсекретарь подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, тогда как Вэнс и Уиткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа», — проинформировало немецкое издание.

Напомним, президент США Трамп заявил на пресс-конференции 8 августа, что «будет некоторый обмен территориями к обоюдному благу». Он и помощник российского диктатора Ушаков объявили 8 августа, что Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа и обсудят варианты долгосрочного мира в Украине. В то же время в мировых СМИ появились утечки о требованиях РФ, которые якобы одобрили в США — а именно «сдаче» россиянам неоккупированой части Донецкой области просто в обмен на прекращение огня — еще до реального мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на происходящее, подтвердив: «Дарить свою землю оккупантам украинцы не будут».