Дарувати свою землю окупантам українці не будуть – Зеленський відповів Трампу

Політика 09:13   09.08.2025
Оксана Горун
Уранці 9 серпня президент України Володимир Зеленський опублікував звернення до громадян країни.

Зеленський відреагував на заяву Трампа про підготовку його зустрічі з Путіним. А також – на “зливи” в західних ЗМІ та “обмовки” американських політиків про територіальний розмін, що готується.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють”, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Путін не вірив в українців, тому “ухвалив це своє безнадійне рішення – спробувати взяти Україну”. І це було його головною помилкою – не зважати на українців.

Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніяких дедлайнів. І саме це проблема, а не щось інше“, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всім потрібний реальний мир і Україна готова з президентом Трампом та іншими партнерами працювати заради нього.

Читайте також: Що загрожує Харкову, якщо Україна здасть Донецьку область — аналіз ISW

Нагадаємо, президент США Трамп заявив на пресконференції 8 серпня, що “буде певний обмін територіями до взаємного добра”. Він та помічник російського диктатора Ушаков оголосили 8 серпня, що Трамп і Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня та обговорять варіанти довгострокового миру в Україні. Водночас у світових ЗМІ з’явилися витоки про вимоги РФ, які нібито схвалили в США – а саме “здачу” росіянам неокупованої частини Донецької області просто в обмін на припинення вогню ще до реальної мирної угоди.

Автор: Оксана Горун
