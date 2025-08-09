Дарувати свою землю окупантам українці не будуть – Зеленський відповів Трампу
Уранці 9 серпня президент України Володимир Зеленський опублікував звернення до громадян країни.
Зеленський відреагував на заяву Трампа про підготовку його зустрічі з Путіним. А також – на “зливи” в західних ЗМІ та “обмовки” американських політиків про територіальний розмін, що готується.
“Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють”, – заявив Зеленський.
Він наголосив, що Путін не вірив в українців, тому “ухвалив це своє безнадійне рішення – спробувати взяти Україну”. І це було його головною помилкою – не зважати на українців.
“Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніяких дедлайнів. І саме це проблема, а не щось інше“, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що всім потрібний реальний мир і Україна готова з президентом Трампом та іншими партнерами працювати заради нього.
Читайте також: Що загрожує Харкову, якщо Україна здасть Донецьку область — аналіз ISW
Нагадаємо, президент США Трамп заявив на пресконференції 8 серпня, що “буде певний обмін територіями до взаємного добра”. Він та помічник російського диктатора Ушаков оголосили 8 серпня, що Трамп і Путін зустрінуться на Алясці 15 серпня та обговорять варіанти довгострокового миру в Україні. Водночас у світових ЗМІ з’явилися витоки про вимоги РФ, які нібито схвалили в США – а саме “здачу” росіянам неокупованої частини Донецької області просто в обмін на припинення вогню ще до реальної мирної угоди.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: Зеленський, мир, переговоры, путін, территории, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дарувати свою землю окупантам українці не будуть – Зеленський відповів Трампу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2025 в 09:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці 9 серпня президент України Володимир Зеленський опублікував звернення до громадян країни".