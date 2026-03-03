РНБО за участі Харкова: що обговорювали в столиці, розповів президент

Президент України Володимир Зеленський поінформував про теми, які були у фокусі уваги 3 березня на засіданні РНБО, що пройшло за участю керівництва всіх регіонів та найбільших міст України.

“Були всі наші регіони, найбільші міста, по кожному підготовлений конкретний план: енергетика, критична інфраструктура, логістика на наступну зиму, – сказав Зеленський. – Фактично для всіх регіонів зараз одне спільне завдання. На наступну зиму, також на найближчий час. Весною росіяни не збираються зменшувати кількість та цинізм ударів. Вони так само готуються бити по критичній інфраструктурі. Звісно ми пройшли цю зиму. Деякі громади та частина наших міст змогли досягти більших результатів у захисті, в підтримці людей. Дехто зовсім не впорався, як це бачили ми. Зараз треба взяти весь найкращий досвід з регіонів”.

<br />

Президент зазначив, що військові та українська дипломатія отримали завдання підготуватися до ударів найближчим часом і наступної зими – так, щоб не повторилася катастрофа, яку країна пережила минулої зими. Є завдання, що стосуються ППО та будівництва захисних споруд.

“Альтернативи генерації та теплопостачанню, додаткові джерела енергії, реальний захист, враховуючи силу всіх загроз, все це має бути”, – сказав Зеленський.