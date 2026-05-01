Дачний сезон 2026: скільки коштують товари для саду й городу в Харкові
У Харкові проаналізували ціни на товари для саду та городу.
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, садові лопати та граблі коштують у середньому 200-1000 грн, ручні садові інструменти (лопатки, граблі, культиватори тощо) – 50–300 грн, секатори – 100-400 грн, гілкорізи – 200-2500 грн, робочі рукавиці – 15-150 грн.
Ціни на садові гойдалки з навісом у магазинах становлять від 6000 грн, на дитячі гойдалки – від 300 грн, на гамаки – від 350 грн, на розкладні шезлонги та крісла – від 1000 грн, на мангали – від 550 грн.
Нагадаємо, погода цією весною поки, що не сильно радувала любителів городів. Адже, у квітні були заморозки, декілька разів навіть йшов сніг. Травень також розпочинається зі стихійних метеорологічних явищ. Однак, згідно з прогнозами синоптиків, вже з 3 числа почне теплішати.
• Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 12:40;