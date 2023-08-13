Підірвався на власній дачі під Харковом: літній чоловік втратив стопу
У селі Руська Лозова Дергачівської громади підірвався на власній присадибній ділянці 73-річний чоловік. НП сталася на території дачного товариства “Хартрон” 13 серпня.
Чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Попередньо, могла спрацювати протипіхотна міна, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Чоловік отримав мінно-вибухову травму та був ушпиталений. Пенсіонер втратив праву стопу.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 13:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Руська Лозова Дергачівської громади підірвався на власній присадибній ділянці 73-річний чоловік. НП сталася на території дачного товариства “Хартрон” 13 серпня.".