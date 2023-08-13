Підірвався на власній дачі під Харковом: літній чоловік втратив стопу

У селі Руська Лозова Дергачівської громади підірвався на власній присадибній ділянці 73-річний чоловік. НП сталася на території дачного товариства “Хартрон” 13 серпня.

Чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Попередньо, могла спрацювати протипіхотна міна, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму та був ушпиталений. Пенсіонер втратив праву стопу.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.