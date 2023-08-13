Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
У полі поблизу села Яворське Ізюмського району Харківської області близько 10-ї ранку 13 серпня підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь.
Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень. Завдяки тому, що вона керувалася дистанційно, жертв та постраждалих немає, пише пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.
Читайте також: Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 11:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У полі поблизу села Яворське Ізюмського району Харківської області близько 10-ї ранку 13 серпня підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь.".