Live
  • Нд 13.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині

Події 11:35   13.08.2023
Олена Нагорна
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині

У полі поблизу села Яворське Ізюмського району Харківської області близько 10-ї ранку 13 серпня підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь.

Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень. Завдяки тому, що вона керувалася дистанційно, жертв та постраждалих немає, пише пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Читайте також: Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)
Терехов: про допомогу KFC, повернення McDonald’s і мрії про Starbucks (відео)
13.08.2023, 11:55
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
13.08.2023, 11:35
Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов
Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов
13.08.2023, 11:21
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
13.08.2023, 10:49
Віслючка з-під Бахмута передали військові в харківський екопарк (відео)
Віслючка з-під Бахмута передали військові в харківський екопарк (відео)
13.08.2023, 10:24
На в’їзді в Харків зупинили молодого чоловіка з гранатами
На в’їзді в Харків зупинили молодого чоловіка з гранатами
13.08.2023, 08:11

Новини за темою:

11:35
Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині
11:21
Ще понад сотню людей евакуювали з “гарячої” Куп’янщини – Синєгубов
10:49
Прикордонники показали, як б’ють окупантів на Харківському напрямку (відео)
10:24
Віслючка з-під Бахмута передали військові в харківський екопарк (відео)
08:36
На Куп’янщині росіяни, що ходили в атаки, відступили з втратами – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У полі поблизу села Яворське Ізюмського району Харківської області близько 10-ї ранку 13 серпня підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь.".