Трактор-розмінувальник підірвався в полі на Харківщині

У полі поблизу села Яворське Ізюмського району Харківської області близько 10-ї ранку 13 серпня підірвався на вибухонебезпечному предметі трактор, який фермери переобладнали для розмінування сільськогосподарських угідь.

Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень. Завдяки тому, що вона керувалася дистанційно, жертв та постраждалих немає, пише пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області.