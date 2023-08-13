Трактор-разминировщик подорвался в поле на Харьковщине
В поле вблизи села Яворское Изюмского района Харьковской области около 10 утра 13 августа подорвался на взрывоопасном предмете трактор, который фермеры переоборудовали для разминирования сельскохозяйственных угодий.
В результате взрыва техника получила повреждения. Благодаря тому, что она управлялась дистанционно, жертв и пострадавших нет, пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 11:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поле вблизи села Яворское Изюмского района Харьковской области около 10 утра 13 августа подорвался на взрывоопасном предмете трактор, который фермеры переоборудовали для разминирования сельскохозяйственных угодий.".