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Харьковский трактор для разминирования могут запустить в массовое производство

Происшествия 12:37   02.08.2023
Виктория Яковенко
Харьковский трактор для разминирования могут запустить в массовое производство Фото: Олег Синегубов

Машина, которая позволит ускорить разминирование территории, созданная харьковскими инженерами, получила сертификат соответствия.

Это позволит приступить к массовому производству техники. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковщина одна из самых засоренных боеприпасами областей. Оккупанты заминировали все: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны. Спасибо отечественным инженерам, ученым, саперам за этот огромный вклад!», — отметил Синегубов.

В ХОВА рассказали, что преимущества этой машины – легкость в пользовании, возможность обслуживания и ремонта в Украине. Она способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые «растяжки».

Также важно, что трактор роботизирован, им управляет оператор с безопасного расстояния.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машина, которая позволит ускорить разминирование территории, созданная харьковскими инженерами, получила сертификат соответствия.".