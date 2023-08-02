Харьковский трактор для разминирования могут запустить в массовое производство
Машина, которая позволит ускорить разминирование территории, созданная харьковскими инженерами, получила сертификат соответствия.
Это позволит приступить к массовому производству техники. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Харьковщина одна из самых засоренных боеприпасами областей. Оккупанты заминировали все: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны. Спасибо отечественным инженерам, ученым, саперам за этот огромный вклад!», — отметил Синегубов.
В ХОВА рассказали, что преимущества этой машины – легкость в пользовании, возможность обслуживания и ремонта в Украине. Она способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые «растяжки».
Также важно, что трактор роботизирован, им управляет оператор с безопасного расстояния.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машина, которая позволит ускорить разминирование территории, созданная харьковскими инженерами, получила сертификат соответствия.".