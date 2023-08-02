Харьковский трактор для разминирования могут запустить в массовое производство

Машина, которая позволит ускорить разминирование территории, созданная харьковскими инженерами, получила сертификат соответствия.

Это позволит приступить к массовому производству техники. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковщина одна из самых засоренных боеприпасами областей. Оккупанты заминировали все: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны. Спасибо отечественным инженерам, ученым, саперам за этот огромный вклад!», — отметил Синегубов.

В ХОВА рассказали, что преимущества этой машины – легкость в пользовании, возможность обслуживания и ремонта в Украине. Она способна обезвредить как противотанковую, так и противопехотную мины, а также так называемые «растяжки».

Также важно, что трактор роботизирован, им управляет оператор с безопасного расстояния.

Читайте также: На Харьковщине трактор подорвался на мине