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Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво

Події 12:37   02.08.2023
Вікторія Яковенко
Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво Фото: Олег Синєгубов

Машина, яка дозволить пришвидшити розмінування території, що створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності.

Це дозволить розпочати масове виробництво техніки. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківщина одна з найбільш засмічених боєприпасами областей. Окупанти замінували все: узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Дякуємо вітчизняним інженерам, науковцям, саперам за цей величезний внесок!», – зазначив Синєгубов.

У ХОВА розповіли, що переваги цієї машини – легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані «розтяжки».

Також важливо, що трактор роботизований, ним керує оператор з безпечної відстані.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 12:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Машина, яка дозволить пришвидшити розмінування території, що створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності.".