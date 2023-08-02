Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво
Машина, яка дозволить пришвидшити розмінування території, що створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності.
Це дозволить розпочати масове виробництво техніки. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Харківщина одна з найбільш засмічених боєприпасами областей. Окупанти замінували все: узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Дякуємо вітчизняним інженерам, науковцям, саперам за цей величезний внесок!», – зазначив Синєгубов.
У ХОВА розповіли, що переваги цієї машини – легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані «розтяжки».
Також важливо, що трактор роботизований, ним керує оператор з безпечної відстані.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Машина, яка дозволить пришвидшити розмінування території, що створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності.".