Харківський трактор для розмінування можуть запустити у масове виробництво

Машина, яка дозволить пришвидшити розмінування території, що створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності.

Це дозволить розпочати масове виробництво техніки. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Харківщина одна з найбільш засмічених боєприпасами областей. Окупанти замінували все: узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Дякуємо вітчизняним інженерам, науковцям, саперам за цей величезний внесок!», – зазначив Синєгубов.

У ХОВА розповіли, що переваги цієї машини – легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані «розтяжки».

Також важливо, що трактор роботизований, ним керує оператор з безпечної відстані.

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