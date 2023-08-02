На Харківщині трактор підірвався на міні
Фото: ГУНП в Харківській області
НП сталася в Ізюмському районі на Харківщині під час проведення розмінування поля, повідомили в ДСНС.
“2 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини цієї НП встановлюються”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Фермерам Харківщини, чиї поля не розмінують до зими, можуть виділити гроші
Подібний спосіб самостійного розмінування полів – за допомогою техніки на дистанційному управлінні – фермери Харківщини практикують з весни.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині трактор підірвався на міні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася в Ізюмському районі на Харківщині під час проведення розмінування поля, повідомили в ДСНС".