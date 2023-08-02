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На Харківщині трактор підірвався на міні

Події 10:58   02.08.2023
Оксана Горун
На Харківщині трактор підірвався на міні Фото: ГУНП в Харківській області

НП сталася в Ізюмському районі на Харківщині під час проведення розмінування поля, повідомили в ДСНС.

“2 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини цієї НП встановлюються”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Подібний спосіб самостійного розмінування полів – за допомогою техніки на дистанційному управлінні – фермери Харківщини практикують з весни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася в Ізюмському районі на Харківщині під час проведення розмінування поля, повідомили в ДСНС".