На Харківщині трактор підірвався на міні

НП сталася в Ізюмському районі на Харківщині під час проведення розмінування поля, повідомили в ДСНС.

“2 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини цієї НП встановлюються”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подібний спосіб самостійного розмінування полів – за допомогою техніки на дистанційному управлінні – фермери Харківщини практикують з весни.