Фермерам Харківщини, чиї поля не розмінують до зими, можуть виділити гроші
Фермери Харківщини, які подали заявки до ООН, зможуть отримати грошову допомогу, якщо їхні поля не встигнуть розмінувати до зими.
Про це в етері нацмарафону сказав голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, наразі ООН створила реєстр, куди фермери з невеликими господарствами можуть подавати заявки щодо розмінування.
«І ці міжнародні організації будуть це проводити. Вони навіть сказали таку думку, що якщо вони не встигнуть розмінувати до зими, то ті фермери, які заявилися про бажання розмінуватись, їм буде надана або грошова підтримка, або інший вид підтримки міжнародної», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фермери Харківщини, які подали заявки до ООН, зможуть отримати грошову допомогу, якщо їхні поля не встигнуть розмінувати до зими.".