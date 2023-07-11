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ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій

Суспільство 15:52   11.07.2023
Вікторія Яковенко
ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій Фото: ХОВА

В ООН хочуть допомогти розмінувати поля Харківщини, планують почати з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів.

Загалом потенційно небезпечні для роботи поля в області – це більше ніж 570 тисяч гектарів, повідомили в ХОВА.

«Для більш ефективної роботи ми хочемо почати розмінування з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів. Збираємо контакти фермерів, що готові долучитися до програми найближчим часом. Хочемо встигнути до цьогорічного початку сівби озимих культур», – розповіла координаторки програми з розмінування та відновлення земель ФАО ООН в Україні Тифен Люкас.

Крім цього, в ООН пропонують розробити спеціальну мапу забруднених сільгоспугідь, що міститиме дані про влучання ворожих снарядів, чи велися на території бойові дії або дислокувалися позиції військ. Це має спростити роботу саперів та пришвидшити темпи розмінування посівних площ, зазначили в ОВА.

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Фото: ХОВА

Читайте також: На Харківщині аграрії засіяли на 20% більше площ, ніж планували

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ООН хочуть допомогти розмінувати поля Харківщини, планують почати з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів.".