ООН допоможе розмінувати поля Харківщини: почати хочуть з невеликих територій
В ООН хочуть допомогти розмінувати поля Харківщини, планують почати з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів.
Загалом потенційно небезпечні для роботи поля в області – це більше ніж 570 тисяч гектарів, повідомили в ХОВА.
«Для більш ефективної роботи ми хочемо почати розмінування з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів. Збираємо контакти фермерів, що готові долучитися до програми найближчим часом. Хочемо встигнути до цьогорічного початку сівби озимих культур», – розповіла координаторки програми з розмінування та відновлення земель ФАО ООН в Україні Тифен Люкас.
Крім цього, в ООН пропонують розробити спеціальну мапу забруднених сільгоспугідь, що міститиме дані про влучання ворожих снарядів, чи велися на території бойові дії або дислокувалися позиції військ. Це має спростити роботу саперів та пришвидшити темпи розмінування посівних площ, зазначили в ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 15:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ООН хочуть допомогти розмінувати поля Харківщини, планують почати з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів.".