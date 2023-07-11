ООН поможет разминировать поля Харьковщины: начать хотят с небольших хозяйств

В ООН хотят помочь разминировать поля Харьковской области, планируют начать с небольших хозяйств, а именно в пределах 300 гектаров.

В целом потенциально опасные для работы поля в области – более 570 тысяч гектаров, сообщили в ХОВА.

«Для более эффективной работы мы хотим начать разминирование по небольшим хозяйствам, а именно в пределах 300 гектаров. Собираем контакты фермеров, готовых присоединиться к программе в ближайшее время. Хотим успеть к началу посева озимых культур этого года», — рассказала координатор программы по разминированию и восстановлению земель ФАО ООН в Украине Тифен Люкас.

Кроме этого, в ООН предлагают разработать специальную карту загрязненных сельхозугодий, которая будет содержать данные о попадании вражеских снарядов, велись ли на территории боевые действия или дислоцировались позиции войск. Это должно упростить работу саперов и ускорить темпы разминирования посевных площадей, рассказали в ОВА.