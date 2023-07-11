На Харьковщине аграрии засеяли на 20 % больше площадей, чем планировали

В ХОВА сообщили о завершении затянувшейся весенней посевной на Харьковщине.

«В этом году в рамках весенне-полевых работ на Харьковщине засеяли 783 тысяч гектаров угодий. Это на 20% больше прогноза. Посевную проводили во всех районах области, где разрешала ситуация безопасности. Подсолнечника засеяно 360 тысяч гектаров, а кукурузы – 176 тысяч. Также аграрии региона сеяли горох, сою, просо, яровую пшеницу», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По информации чиновников, посевная затянулась из-за неблагоприятных погодных условий. Но впоследствии аграрии смогли нарастить темпы работ. Посеянного, по расчетам специалистов, хватит не только для того, чтобы покрыть потребности области, но и на экспорт.

«Даже посев, который мы по пшенице имеем сейчас, полностью перекрывает потребности области и удовлетворяет потребности других областей Украины. На экспорт предостаточно остается», — сказал замначальника ХОВА Евгений Иванов.

Осенью 2022 года харьковские аграрии засеяли 213 тысяч га озимых. Сейчас этот урожай уже готовятся собирать. Работы должны начаться в течение недели.