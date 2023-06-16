На Харьковщине засеяли почти 680 га полей: данные ХОВА

Во всех районах Харьковской области, где это позволяет ситуация в сфере безопасности, продолжается посевная. Погодные условия в ХОВА называют хорошими.

Больше всего полей засеяли на Харьковщине аграрии Богодуховского и Красноградского районов.

«В течение недели хозяйства области проводили возделывание посевов гречихи, подсолнечника, ярового ячменя и зернобобовых культур удобрениями. Проводили междурядную обработку посевов подсолнечника. Погодные условия для проведения полевых работ были хорошими, посевная продолжается», – прокомментировал замначальника ХОВА Евгений Иванов.

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На данный момент, по информации ХОВА, яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяли около 285 тысяч гектаров, соей – более 26 тысяч га, а подсолнечником – более 358 тысяч га. В целом обработано и засеяно почти 680 тысяч га полей.