На Харківщині засіяли майже 680 га полів: дані ХОВА

У всіх районах Харківської області, де це дозволяє ситуація у сфері безпеки, продовжується посівна. Погодні умови у ХОВА називають добрими.

Найбільше полів засіяли на Харківщині аграрії Богодухівського та Красноградського районів.

“Зокрема впродовж тижня господарства області проводили обробіток посівів гречки, соняшнику, ярового ячменю та зернобобових культур добривами. Проводили міжрядний обробіток посівів соняшнику. Погодні умови для проведення польових робіт були добрими, посівна продовжується”, – прокоментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

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На цей час, за інформацією ХОВА, ярими зерновими та зернобобовими засіяли близько 285 тисяч гектарів, соєю – понад 26 тисяч га, а соняшником – понад 358 тисяч га. Загалом оброблено та засіяно майже 680 тисяч га полів.