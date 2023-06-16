ООН проаналізує замінування полів на Харківщині за допомогою супутників

Представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Світової продовольчої програми ООН у Харкові повідомили про розроблену концепцію супутникового аналізу постраждалих від війни полів.

“Партнери розробили концепцію супутникового аналізу постраждалих сільгоспугідь Харківщини. Після проведення аналітики, профільні організації приступатимуть до розмінування полів. Паралельно триватиме робота із дослідження забрудненості ґрунту”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Роботу планують розпочати на перших 700 гектарах в Ізюмській та Балаклійській громадах. З кожним фермерським господарством співпрацюватимуть індивідуально.

“Для контролю забрудненості та придатності ґрунту шукатимемо українських фахівців цієї сфери”, – повідомила координаторка програми з розмінування та відновлення земель ФАО ООН в Україні Тифен Люкас.

Під час зустрічі з представниками ООН заступник начальника ХОВА Євген Іванов повідомив, що поля заміновані та забруднені вибухонебезпечними предметами в Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та частині Богодухівського районів. На його думку, співпраця з міжнародними партнерами дозволить прискорити процес розмінування сільгоспугідь.