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Майже 5 тисяч га територій розмінували на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 16:49   13.06.2023
Оксана Якушко
Майже 5 тисяч га територій розмінували на Харківщині – Синєгубов

Піротехніки виявили та знешкодили майже 100 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомив на апаратній нараді начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Піротехнічні підрозділи усіх профільних служб розмінували майже 5 тис. га територій. Першочергово роботи проводяться на об’єктах критичної інфраструктури. Сапери розмінували маже 2250 км ліній електропередач, понад 260 км газопроводу та більш як 18 км водогонів.

«На жаль, Харківщина залишається найбільш засміченим вибухонебезпечними предметами регіоном країни. Спільними зусиллями маємо убезпечити місцеве населення від травмувань через ці небезпечні знахідки», – наголосив Олег Синєгубов.

Зокрема, село Циркуни, що потрапило до переліку населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії російських окупантів, розміновано на 74%, а саме 428 із 581 га. Такі дані надав директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Задля убезпечення пересування регіоном піротехніки обстежили та розмінували майже 870 кілометрів доріг та понад 178 км залізничних колій.

За увесь час проведення робіт з розмінування Харківщини, піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили 95 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 16:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піротехніки виявили та знешкодили майже 100 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомив на апаратній нараді начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".