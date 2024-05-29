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Снаряд УМПБ Д-30, що не розірвався, рятувальники вилучили у центрі Харкова

Події 18:47   29.05.2024
Оксана Якушко
Снаряд УМПБ Д-30, що не розірвався, рятувальники вилучили у центрі Харкова

УМПБ Д-30, що не розірвався, сапери знайшли в центральній частині Харкова, повідомили в ДСНС України.

«Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 18:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д-30, що не розірвався, сапери знайшли в центральній частині Харкова, повідомили в ДСНС України.".