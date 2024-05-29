Снаряд УМПБ Д-30, що не розірвався, рятувальники вилучили у центрі Харкова

УМПБ Д-30, що не розірвався, сапери знайшли в центральній частині Харкова, повідомили в ДСНС України.

«Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто», – йдеться у повідомленні.