Снаряд УМПБ Д-30, що не розірвався, рятувальники вилучили у центрі Харкова
УМПБ Д-30, що не розірвався, сапери знайшли в центральній частині Харкова, повідомили в ДСНС України.
«Сапери загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили нерозірваний боєприпас УМПБ Д-30 СН, якими ворог безжально атакує прифронтове місто», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бомба, КАБ, піротехнік, сапер, снаряд, умпб, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 18:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д-30, що не розірвався, сапери знайшли в центральній частині Харкова, повідомили в ДСНС України.".