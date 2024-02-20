Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області

Події 16:31   20.02.2024
Оксана Якушко
Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області

Небезпечні боєприпаси сапери виявили після підриву трьох чоловіків 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району, повідомили у Нацполіції.

Двоє з них загинули, третього доставили в лікарню.

За висновком фахівців-вибухотехніків, чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72. Це одна з найсмертоносніших мін. Може спрацьовувати дистанційно або встановлюватися на розтяжку. Її ще називають «відьма» або «жаба». При спрацьовуванні міна “вистрибує” на висоту 90-110 см і вибухає. Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів.

Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які були знешкоджені на місці.

 

Поруч з місцем підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62. Робота з розмінування триває.

Читайте також: Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вбивць пілота РФ, що перегнав гелікоптер на Харківщину, вивела на слід дівчина
Вбивць пілота РФ, що перегнав гелікоптер на Харківщину, вивела на слід дівчина
20.02.2024, 17:15
Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області
Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області
20.02.2024, 16:31
Впевненість у перемозі України на найнижчому рівні від початку війни – ЗМІ
Впевненість у перемозі України на найнижчому рівні від початку війни – ЗМІ
20.02.2024, 15:38
На Харківщині горіли приватні будинки після обстрілів РФ (фото)
На Харківщині горіли приватні будинки після обстрілів РФ (фото)
20.02.2024, 15:39
На Харківщині зросла кількість обстрілів – Синєгубов про ситуацію на фронті
На Харківщині зросла кількість обстрілів – Синєгубов про ситуацію на фронті
20.02.2024, 15:10
Рецидивіст вкрав цінні ікони на Сумщині й продав їх в Харкові: його піймали
Рецидивіст вкрав цінні ікони на Сумщині й продав їх в Харкові: його піймали
20.02.2024, 15:57

Новини за темою:

22:27
Машину для розмінування харківського виробництва купила для регіону ООН
19:36
Саперам Харківщини передали машину для підготовки ґрунту до розмінування
20:38
Сапери, які втратили ноги, продовжують розміновувати Харківщину (фото, відео)
15:24
На Харківщині за тиждень розмінували 260 га землі: скільки знайшли вибухівок
16:53
Майже 150 га територій розмінували на Харківщині протягом тижня

Ви читали новину: «Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 16:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечні боєприпаси сапери виявили після підриву трьох чоловіків 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району, повідомили у Нацполіції.".