Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області
Небезпечні боєприпаси сапери виявили після підриву трьох чоловіків 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району, повідомили у Нацполіції.
Двоє з них загинули, третього доставили в лікарню.
За висновком фахівців-вибухотехніків, чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72. Це одна з найсмертоносніших мін. Може спрацьовувати дистанційно або встановлюватися на розтяжку. Її ще називають «відьма» або «жаба». При спрацьовуванні міна “вистрибує” на висоту 90-110 см і вибухає. Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів.
Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які були знешкоджені на місці.
Поруч з місцем підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62. Робота з розмінування триває.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: взрывотехники, міна, мина "ведьма", мина "лягушка", минное поле, мужчины, піротехнік, погибли, подрыв, сапер, смерть, снаряд, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 16:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Небезпечні боєприпаси сапери виявили після підриву трьох чоловіків 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району, повідомили у Нацполіції.".