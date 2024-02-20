Мінне поле знайшли сапери на території Харківської області

Небезпечні боєприпаси сапери виявили після підриву трьох чоловіків 16 лютого на полі між селами Довгеньке та Сулигівка Ізюмського району, повідомили у Нацполіції.

Двоє з них загинули, третього доставили в лікарню.

За висновком фахівців-вибухотехніків, чоловіки травмувалися внаслідок вибуху протипіхотної осколкової вистрибуючої міни кругового ураження ОЗМ-72. Це одна з найсмертоносніших мін. Може спрацьовувати дистанційно або встановлюватися на розтяжку. Її ще називають «відьма» або «жаба». При спрацьовуванні міна “вистрибує” на висоту 90-110 см і вибухає. Під час вибуху навкруги з ревучим звуком розлітаються осколки сталевих елементів.

Поліцейські під час огляду виявили ще дві міни ОЗМ-72 на дротових розтяжках, які були знешкоджені на місці.

Поруч з місцем підриву людей вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачем МВП-62. Робота з розмінування триває.