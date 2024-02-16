Live
  • Пт 16.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото)

Події 14:33   16.02.2024
Вікторія Яковенко
Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Троє чоловіків 16 лютого підірвалися у полі в селі Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.

Попередньо встановлено, що чоловіки натрапили на міну типу ОЗМ. Двоє людей загинули на місці. Третій — 24-річний чоловік — отримав травму, його шпиталізували, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

01
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
16.02.2024, 15:34
Загинув 52-річний чоловік внаслідок обстрілу Чугуївщини (фото)
Загинув 52-річний чоловік внаслідок обстрілу Чугуївщини (фото)
16.02.2024, 15:30
Робота бізнесу в Харкові залежить від посилення захисту неба – Терехов
Робота бізнесу в Харкові залежить від посилення захисту неба – Терехов
16.02.2024, 14:56
Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото)
Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото)
16.02.2024, 14:33
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
Ракету Х-59 збили на Харківщині: уламки впали на п’ятиповерхівку (фото)
16.02.2024, 13:38
Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб
Навальний помер у колонії – нібито відірвався тромб
16.02.2024, 13:45

Новини за темою:

20:15
Жили, наче в свинарнику: на Харківщині 4-річного хлопчика забрали в матері
12:55
Вибухи чутимуть мешканці Ізюмщини в Харківській області
13:53
Машина для розмінування підірвалася на Харківщині
11:42
Двічі не прийшов за повісткою: засудили ухилянта з Ізюмщини
13:50
Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року

Ви читали новину: «Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє чоловіків 16 лютого підірвалися у полі в селі Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.".