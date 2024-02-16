Смертельний підрив на Ізюмщині: прокуратура повідомила подробиці (фото)

Троє чоловіків 16 лютого підірвалися у полі в селі Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.

Попередньо встановлено, що чоловіки натрапили на міну типу ОЗМ. Двоє людей загинули на місці. Третій — 24-річний чоловік — отримав травму, його шпиталізували, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).