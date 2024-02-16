Смертельный подрыв на Изюмщине: прокуратура сообщила подробности (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Трое мужчин 16 февраля подорвались в поле в селе Долгенькое Изюмского района на Харьковщине.
Предварительно установлено, что мужчины наткнулись на мину типа ОЗМ. Два человека погибли на месте. Третий — 24-летний мужчина получил травму, его госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое мужчин 16 февраля подорвались в поле в селе Долгенькое Изюмского района на Харьковщине.".