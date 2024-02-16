Смертельный подрыв на Изюмщине: прокуратура сообщила подробности (фото)

Трое мужчин 16 февраля подорвались в поле в селе Долгенькое Изюмского района на Харьковщине.

Предварительно установлено, что мужчины наткнулись на мину типа ОЗМ. Два человека погибли на месте. Третий — 24-летний мужчина получил травму, его госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).