Три человека подорвались на мине на Харьковщине: из них двое – погибли
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Утром в Изюмском районе три человека подорвались на взрывчатке, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, двое мужчин 25 и 50 лет погибли на месте, 30-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ГСЧС Украины уточнили, что ЧП произошло в селе Долгенькое. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине.
Читайте также: Пытались уехать: погибли супруги и их племянница от удара КАБ по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мина, подорвались, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Три человека подорвались на мине на Харьковщине: из них двое – погибли»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в Изюмском районе три человека подорвались на взрывчатке, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".