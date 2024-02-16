Три человека подорвались на мине на Харьковщине: из них двое – погибли

Утром в Изюмском районе три человека подорвались на взрывчатке, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, двое мужчин 25 и 50 лет погибли на месте, 30-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГСЧС Украины уточнили, что ЧП произошло в селе Долгенькое. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине.