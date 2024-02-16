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Три человека подорвались на мине на Харьковщине: из них двое – погибли

Происшествия 11:10   16.02.2024
Виктория Яковенко
Три человека подорвались на мине на Харьковщине: из них двое – погибли Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Утром в Изюмском районе три человека подорвались на взрывчатке, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, двое мужчин 25 и 50 лет погибли на месте, 30-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГСЧС Украины уточнили, что ЧП произошло в селе Долгенькое. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в Изюмском районе три человека подорвались на взрывчатке, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".