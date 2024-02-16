Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули
Фото: ГУНП в Харківській області
Вранці в Ізюмському районі троє людей підірвалися на вибухівці, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, двоє чоловіків 25 та 50 років загинули на місці, 30-річного чоловіка шпиталізували у важкому стані.
У ДСНС України уточнили, що НП сталася у селі Довгеньке. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, міна, подорвались, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в Ізюмському районі троє людей підірвалися на вибухівці, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".