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Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули

Події 11:10   16.02.2024
Вікторія Яковенко
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули Фото: ГУНП в Харківській області

Вранці в Ізюмському районі троє людей підірвалися на вибухівці, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, двоє чоловіків 25 та 50 років загинули на місці, 30-річного чоловіка шпиталізували у важкому стані.

У ДСНС України уточнили, що НП сталася у селі Довгеньке. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці в Ізюмському районі троє людей підірвалися на вибухівці, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".