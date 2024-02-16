Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули

Вранці в Ізюмському районі троє людей підірвалися на вибухівці, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, двоє чоловіків 25 та 50 років загинули на місці, 30-річного чоловіка шпиталізували у важкому стані.

У ДСНС України уточнили, що НП сталася у селі Довгеньке. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні.