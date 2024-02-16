Намагалися виїхати: загинуло подружжя та їхня племінниця на Харківщині

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов поінформував, що слідчі встановили особи загиблих у селі Чорне на Харківщині.

“Ще одна родина стала жертвою ворожого обстрілу – в селі Чорне загинуло подружжя та їхня племінниця. Тетяна та Сергій були ровесниками – обидва 67-го року народження. За попередніми даними, з ними була 17-річна племінниця, вона теж загинула“, – написав Болвінов у фейсбуці.

На село, що на Куп’янщині, за попередніми даними, скинули авіабомби. Там зруйнований приватний будинок, ще кілька пошкоджених.

” Родина якраз намагалася поїхати. Але вижити нікому з них не вдалося. Ще двоє людей – чоловік та жінка отримали поранення. За життя жінки нині борються медики”, – доповнив Болвінов.

Про удар керованими авіабомбами по селу Чорне увечері 15 лютого повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Тоді було відомо про двох загиблих та двох поранених. Пізніше знайшли ще одну жертву росіян – 17-річну дівчину.

У ДСНС України повідомили подробиці трагедії.

“В результаті бомбардувань сталася пожежа у житловому будинку та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала 190 кв.м. Крім того були зруйновані поруч розташовані житлова будівля з надвірними забудовами. Друге потрапляння було зафіксовано в легковий автомобіль ВАЗ, який внаслідок удару знищено. Загинуло троє людей: чоловік, жінка та дівчина (приблизно 17-18 років), які знаходились біля автівки, ще двоє постраждали“, — поінформувала пресслужба ДСНС.