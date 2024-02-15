Головні новини Харкова 15 лютого: у Харкові – загроза балістики

Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:15

У Харкові пролунав відбій – і знову тривога

Масована ракетна атака територією України припинилася. У регіонах країни дали відбій повітряної тривоги. У Харкові він пролунав о 07:03. Проте вже о 07:11 тривогу дали повторно. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

На цей час відомо про “прильоти” у Львові, Запоріжжі та на Полтавщині. У Львові вибило вікна в будинках на вул. Науковій, повідомив мер Андрій Садовий. У Запоріжжі під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури, є поранений, повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. На Полтавщині “приліт” у Миргородському районі, горять склади, даних про постраждалих немає, поінформував начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

06:45

Ранок в Україні почався з ракетної атаки, у Харкові тривогу оголосили о 04:34

Наразі армія РФ атакує Україну крилатими та балістичними ракетами. Вони вже дісталися західних регіонів країни. Проте в укриттях закликали бути й харків’ян. Тривогу в місті оголосили о 04:34. А о 06:25 із закликом бути в укриттях до відбою звернувся начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Вибухів у Харкові станом на 6:43 не було.