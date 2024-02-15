Удар КАБами по селу Чорне на Харківщині – що відомо зараз

Одна бомба влучила на подвір’я приватного будинку у селі Чорне на Харківщині, друга поцілила по машині, повідомили в Нацполіції.

«Станом на зараз внаслідок влучань ворожих КАБів у селі Чорне Купʼянського району троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, а також зазнав поранень 53-річний чоловік», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Одна авіабомба влучила на подвір’я приватного будинку. Сталося займання домоволодіння та господарчої споруди, повідомили поліціянти. Також зруйнований поруч розташований будинок. Другий снаряд поцілив в автомобіль «ВАЗ», де перебувало подружжя, яке загинуло.