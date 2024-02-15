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Удар КАБами по селу Чорне на Харківщині – що відомо зараз

Події 21:29   15.02.2024
Оксана Якушко

Одна бомба влучила на подвір’я приватного будинку у селі Чорне на Харківщині, друга поцілила по машині, повідомили в Нацполіції.

«Станом на зараз внаслідок влучань ворожих КАБів у селі Чорне Купʼянського району троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, а також зазнав поранень  53-річний чоловік», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Одна авіабомба влучила на подвір’я приватного будинку. Сталося займання домоволодіння та господарчої споруди, повідомили поліціянти. Також зруйнований поруч розташований будинок. Другий снаряд поцілив в автомобіль «ВАЗ», де перебувало подружжя, яке загинуло.

Читайте також: Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 21:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна бомба влучила на подвір’я приватного будинку у селі Чорне на Харківщині, друга поцілила по машині, повідомили в Нацполіції.".