Удар КАБами по селу на Харківщині: загиблих вже троє
Кількість загиблих внаслідок удару КАБами зросла до трьох осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються», – зазначив Синєгубов.
Ввечері 15 лютого удар двох КАБів прийшовся по селу Вільхуватської громади на Харківщині, ранше повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, девушка, загиблі, КАБ, машина, Олег Синегубов, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 20:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих внаслідок удару КАБами зросла до трьох осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".