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Удар КАБами по селу на Харківщині: загиблих вже троє

Події 20:34   15.02.2024
Оксана Якушко
Удар КАБами по селу на Харківщині: загиблих вже троє

Кількість загиблих внаслідок удару КАБами зросла до трьох осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються», – зазначив Синєгубов.

Ввечері 15 лютого удар двох КАБів прийшовся по селу Вільхуватської громади на Харківщині, ранше повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Двоє загиблих і поранених. Росіяни вдарили КАБами по селу на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих внаслідок удару КАБами зросла до трьох осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".