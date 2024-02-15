Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое
Число погибших в результате удара КАБами возросло до трех человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются», – отметил Синегубов.
Удар двух КАБ пришелся по селу Ольховатской громады в Харьковской области, ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 20:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в результате удара КАБами возросло до трех человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".