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Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое

Происшествия 20:34   15.02.2024
Оксана Якушко
Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое

Число погибших в результате удара КАБами возросло до трех человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются», – отметил Синегубов.

Удар двух КАБ пришелся по селу Ольховатской громады в Харьковской области, ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в результате удара КАБами возросло до трех человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".