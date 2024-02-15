Удар КАБами по селу в Харьковской области: погибших уже трое

Число погибших в результате удара КАБами возросло до трех человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются», – отметил Синегубов.

Удар двух КАБ пришелся по селу Ольховатской громады в Харьковской области, ранее сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.