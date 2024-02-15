Двое погибших и раненых. Россияне ударили КАБами по селу в Харьковской области
Удар двух КАБ пришелся по селу Ольховатской громады в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере двое погибших мирных жителей – муж и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых», – рассказал Синегубов.
В настоящее время все экстренные службы работают на месте.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авто, автомобиль, загиблі, КАБ, машина, Олег Синегубов, погибшие, поранені, село, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 19:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар двух КАБ пришелся по селу Ольховатской громады в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".