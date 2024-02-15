Погибли мать и дочь – Болвинов об ударе РФ по Великому Бурлуку (фото)

В поселке Великий Бурлук на Харьковщине в результате ракетной атаки 14 февраля погибли пять человек, столько же — раненых.

«Две погибшие женщины, которых нашли еще накануне, – мать с дочерью. Матери было 74 года. А дочери 54 – это ее муж среди раненых в больнице. Получил взрывную травму, ушиб позвоночника и самое страшное – потерял родных. Еще одна из пострадавших – медсестра районной поликлиники, ее тоже спасли вчера. Женщина выжила, ей оказывают помощь. Но ее муж погиб. В апреле ему должно было исполниться 54 года», — сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Всего с начала вторжения россияне убили в Харьковской области 2406, из них 86 – дети, добавил Болвинов.

Спасательная операция в Великом Бурлуке продолжается с середины дня 14 февраля. В 16:16 14 февраля по городу россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли. В 09:48 из-под завалов достали погибшую 55-летнюю женщину. А около 12:00 в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что достали тело 27-летней погибшей жительницы Великого Бурлука.