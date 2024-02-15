27-летняя женщина погибла на Харьковщине: из-под завалов достали тело

Тело погибшей жительницы Великого Бурлука извлекли из-под завалов двухэтажного дома, который 14 февраля разрушили российские ракеты.

«Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома труп 27-летней женщины. Число погибших увеличилось до пяти: три женщины и двое мужчин. Ранены пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Спасательная операция в Великом Бурлуке продолжается с середины дня 14 февраля. В 16:16 14 февраля по городу россияне нанесли удар ракетами из ЗРК С-300. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Изначально сообщили о двух погибших и пяти раненых. Утром 15 февраля начальник ХОВА сообщил, что под завалами остаются три женщины: 74, 55, 27 лет. Следом дополнил: тело погибшей 74-летней женщины нашли. В 09:48 из-под завалов достали погибшую 55-летнюю женщину.