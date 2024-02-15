27-річна жінка загинула на Харківщині: з-під завалів дістали тіло

Тіло загиблої мешканки Великого Бурлука витягли з-під завалів двоповерхового будинку, який 14 лютого зруйнували російські ракети.

“Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку труп 27-річної жінки. Кількість загиблих збільшилась до пʼяти: троє жінок та двоє чоловіків. Поранено пʼять людей. Пошуково-рятувальна операція триває“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Рятувальна операція у Великому Бурлуці триває із середини дня 14 лютого. О 16:16 14 лютого по місту росіяни завдали удару ракетами із ЗРК С-300. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених. Вранці 15 лютого начальник ХОВА поінформував, що під завалами залишаються троє жінок: 74, 55, 27 років. Далі доповнив: тіло загиблої 74-річної жінки знайшли. О 09:48 з-під завалів дістали загиблу 55-річну жінку.