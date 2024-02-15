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Загиблих у Великому Бурлуці вже четверо: дістали ще одне тіло

Події 10:00   15.02.2024
Оксана Горун
Загиблих у Великому Бурлуці вже четверо: дістали ще одне тіло

Тіло 55-річної жінки деблокували з-під завалів двоповерхового будинку у Великому Бурлуці.

“Кількість загиблих зросла до чотирьох”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Рятувальна операція у Великому Бурлуці триває із середини дня 14 лютого. О 16:16 14 лютого по місту росіяни завдали удару ракетами із ЗРК С-300. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Спочатку повідомили про двох загиблих та п’ятьох поранених. Вранці 15 лютого начальник ХОВА поінформував, що під завалами залишаються троє жінок: 74, 55, 27 років. Далі доповнив: тіло загиблої 74-річної жінки знайшли. Наразі залишається надія на порятунок 27-річної жінки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 55-річної жінки деблокували з-під завалів двоповерхового будинку у Великому Бурлуці".