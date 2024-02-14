Удар по Великому Бурлуку: двоє загиблих, знищена половина квартир дому (відео)
Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Їхні особи встановлюють. Ще четверо цивільних – троє чоловіків та жінка – постраждали.
Під завалами пошкодженого двоповерхового будинку можуть перебувати ще чотири особи. З 16 квартир зруйновано вісім, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За попередніми даними, росіяни завдали удару із ЗРК С-300. Також пошкоджено приватний будинок та дві поліцейські машини. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.
Відео, фото: ГУ НП у Харківській області
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив що о 16:16 військові РФ завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Одна з ракет С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд із ним. Постраждали щонайменше семеро цивільних.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: великий бурлук, дім, загиблі, поліція, пострадалі, ракетний удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району".