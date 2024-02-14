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Удар по Великому Бурлуку: двоє загиблих, знищена половина квартир дому (відео)

Події 18:57   14.02.2024
Олена Нагорна
Удар по Великому Бурлуку: двоє загиблих, знищена половина квартир дому (відео)

Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Їхні особи встановлюють. Ще четверо цивільних – троє чоловіків та жінка – постраждали.

Під завалами пошкодженого двоповерхового будинку можуть перебувати ще чотири особи. З 16 квартир зруйновано вісім, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За попередніми даними, росіяни завдали удару із ЗРК С-300. Також пошкоджено приватний будинок та дві поліцейські машини. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.


Відео, фото: ГУ НП у Харківській області

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив  що о 16:16 військові РФ завдали удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Одна з ракет С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд із ним. Постраждали щонайменше семеро цивільних.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району".