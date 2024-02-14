РФ вдарила по дому на Харківщині: сім поранених, під завалами люди – Синєгубов
О 16:16 військові РФ завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району – постраждали щонайменше семеро цивільних, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, одна з ракет типу С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд з ним.
“Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували. Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу”, – інформує Синєгубов.
Читайте також: Болвінов: РФ вдарила зброєю із Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: великий бурлук, ракети, ракетний удар, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ вдарила по дому на Харківщині: сім поранених, під завалами люди – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 17:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:16 військові РФ завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району – постраждали щонайменше семеро цивільних".