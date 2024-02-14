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РФ вдарила по дому на Харківщині: сім поранених, під завалами люди – Синєгубов

Події 17:59   14.02.2024
Олена Нагорна
РФ вдарила по дому на Харківщині: сім поранених, під завалами люди – Синєгубов

О 16:16 військові РФ завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району – постраждали щонайменше семеро цивільних, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, одна з ракет типу С-300 влучила у двоповерховий житловий будинок і ще одна вдарила поряд з ним.

“Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували. Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу”, – інформує Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 17:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 16:16 військові РФ завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району – постраждали щонайменше семеро цивільних".