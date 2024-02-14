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Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)

Суспільство 15:30   14.02.2024
Вікторія Яковенко
Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото) Фото: Сергій Болвінов

На місці удару в селі Вовчанські Хутори слідчі виявили уламок артснаряда, на якому присутні написи – корейською мовою.

«Росіяни продовжують застосовувати по Харківщині зброю з Північної Кореї. Цей уламок знайшли на території фермерського господарства. Це фрагмент підривача до артснаряда, написи – корейською мовою. Вибухотехніки продовжують вивчати його. Під час обстрілу снаряди, попередньо, калібру 122 мм поцілили поблизу складів – побило будівлі та сільгосптехніку. Це – черговий цивільний об’єкт, жодного військового там не було», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

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Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: Росіяни вдарили по Харкову двома ракетами з Північної Кореї – Болвінов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару в селі Вовчанські Хутори слідчі виявили уламок артснаряда, на якому присутні написи – корейською мовою.".