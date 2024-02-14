Болвінов: РФ вдарила зброєю з Північної Кореї по фермі на Харківщині (фото)
Фото: Сергій Болвінов
На місці удару в селі Вовчанські Хутори слідчі виявили уламок артснаряда, на якому присутні написи – корейською мовою.
«Росіяни продовжують застосовувати по Харківщині зброю з Північної Кореї. Цей уламок знайшли на території фермерського господарства. Це фрагмент підривача до артснаряда, написи – корейською мовою. Вибухотехніки продовжують вивчати його. Під час обстрілу снаряди, попередньо, калібру 122 мм поцілили поблизу складів – побило будівлі та сільгосптехніку. Це – черговий цивільний об’єкт, жодного військового там не було», – повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, волчанские хутора, поліція, снаряд, удар, ферма, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару в селі Вовчанські Хутори слідчі виявили уламок артснаряда, на якому присутні написи – корейською мовою.".