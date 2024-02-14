Болвинов: РФ ударила оружием из Северной Кореи по ферме на Харьковщине (фото)

На месте удара в селе Волчанские Хутора следователи обнаружили обломок артснаряда, на котором присутствуют надписи – на корейском языке.

«Россияне продолжают применять по Харьковщине оружие из Северной Кореи. Этот обломок нашли на территории фермерского хозяйства. Это фрагмент подрывателя к артснаряду, надписи – на корейском языке. Взрывотехники продолжают изучать его. При обстреле снаряды, предварительно, калибра 122 мм, попали вблизи складов — побили здания и сельхозтехнику. Это – очередной гражданский объект, ни одного военного там не было», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.