Болвинов: РФ ударила оружием из Северной Кореи по ферме на Харьковщине (фото)
Фото: Сергей Болвинов
На месте удара в селе Волчанские Хутора следователи обнаружили обломок артснаряда, на котором присутствуют надписи – на корейском языке.
«Россияне продолжают применять по Харьковщине оружие из Северной Кореи. Этот обломок нашли на территории фермерского хозяйства. Это фрагмент подрывателя к артснаряду, надписи – на корейском языке. Взрывотехники продолжают изучать его. При обстреле снаряды, предварительно, калибра 122 мм, попали вблизи складов — побили здания и сельхозтехнику. Это – очередной гражданский объект, ни одного военного там не было», – сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, волчанские хутора, полиция, снаряд, удар, ферма, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте удара в селе Волчанские Хутора следователи обнаружили обломок артснаряда, на котором присутствуют надписи – на корейском языке.".