Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов

Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову – северокорейского производства, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)», – сообщил Болвинов.