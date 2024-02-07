Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов
Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову – северокорейского производства, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)», – сообщил Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, ракета, ракетний удар, северная корея, Сергей Болвинов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 15:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову – северокорейского производства, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".