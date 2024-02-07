Live
  • Ср 07.02.2024
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.63
  • EUR 40.39

Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов

Происшествия 15:15   07.02.2024
Оксана Якушко

Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову – северокорейского производства, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)», – сообщил Болвинов.

Читайте также: Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Зеленский хочет уволить Залужного, потому что не может им руководить – УП
Зеленский хочет уволить Залужного, потому что не может им руководить – УП
07.02.2024, 14:48
Госпредприятие загрязнило земли на Харьковщине — экс-директора будут судить
Госпредприятие загрязнило земли на Харьковщине — экс-директора будут судить
07.02.2024, 11:01
Главные новости Харькова 7 февраля: россияне бомбили два села на Купянщине
Главные новости Харькова 7 февраля: россияне бомбили два села на Купянщине
07.02.2024, 14:05
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
В Харькове «прилет» еще в одном районе, Терехов сообщил об ударах
07.02.2024, 06:58
Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)
Ракетный удар по Харькову: последствия показала прокуратура (фото)
07.02.2024, 09:45
Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов
Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов
07.02.2024, 15:15

Новости по теме:

16:33
9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов
18:18
Водитель сгорел заживо. В Купянске враги ударили по автомобилю и дому (видео)
14:56
Россияне сбросили бомбу на фабрику обуви в Волчанске на Харьковщине – Болвинов
16:48
21 правонарушение деятельности ВВК зафиксировали на Харьковщине с начала года
18:24
Убийц детского писателя Вакуленко установили благодаря выжившим свидетелям

Вы читали новость: «Россияне ударили по Харькову двумя ракетами из Северной Кореи – Болвинов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову – северокорейского производства, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".