Донт пуш зе хорсес – спикер ОТГВ «Харьков» о войсках Северной Кореи (видео)

Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, появились ли бойцы Северной Кореи на фронте.

«О возможном участии войск Северной Кореи – как говорил классик «Донт пуш зе хорсес». Эти сообщения Ройтерес проходят со ссылкой на разведку Южной Кореи, но у нас есть собственная разведка. Я уверен, что специалисты ГУ разведки Министерства обороны тщательно проверяют эту информацию, и когда будут все данные верифицированы, украинское общество ясно узнает, где могут потенциально оказаться войска Северной Кореи, на каких участках фронта, в каком количестве и с какой целью», — заявил Шамшин.

По его словам, то, что Кремль обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует, что у них все идет не по плану.

«Сейчас российская армия, если где-то и атакует, это происходит преимущественно силами пехоты, бронетехнику они используют очень редко и только тогда, когда в этом есть прямая необходимость. Поэтому, безусловно, они обращаются в Северную Корею за помощью не от хорошей жизни», — резюмировал спикер ОТУ «Харьков».

Видео: Нацмарафон