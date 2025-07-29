Донт пуш зе хорсес – спикер ОТГВ «Харьков» о войсках Северной Кореи (видео)
Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, появились ли бойцы Северной Кореи на фронте.
«О возможном участии войск Северной Кореи – как говорил классик «Донт пуш зе хорсес». Эти сообщения Ройтерес проходят со ссылкой на разведку Южной Кореи, но у нас есть собственная разведка. Я уверен, что специалисты ГУ разведки Министерства обороны тщательно проверяют эту информацию, и когда будут все данные верифицированы, украинское общество ясно узнает, где могут потенциально оказаться войска Северной Кореи, на каких участках фронта, в каком количестве и с какой целью», — заявил Шамшин.
По его словам, то, что Кремль обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует, что у них все идет не по плану.
«Сейчас российская армия, если где-то и атакует, это происходит преимущественно силами пехоты, бронетехнику они используют очень редко и только тогда, когда в этом есть прямая необходимость. Поэтому, безусловно, они обращаются в Северную Корею за помощью не от хорошей жизни», — резюмировал спикер ОТУ «Харьков».
Видео: Нацмарафон
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", северная корея, Шамшин;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 18:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона рассказал, появились ли бойцы Северной Кореи на фронте.".