О сложной ситуации на севере области сообщили в ОТГВ «Харьков»

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной, рассказали утром 25 августа украинские военные.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиационных удара с использованием 16 НАР, совершили 129 обстрелов позиций наших войск, из них 43 удара дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено семь военных агрессора», – передают СОУ.

В течение суток украинские военные разбили 56 единиц техники врага:

▪️пять автомобілів;

▪️50 БпЛА;

▪️одну единицу спецтехники.

Уничтожено:

▪️64 укрытия для личного складу;

▪️пять стартовых позиций запуска БпЛА.