О сложной ситуации на севере области сообщили в ОТГВ «Харьков»
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении остается сложной, рассказали утром 25 августа украинские военные.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиационных удара с использованием 16 НАР, совершили 129 обстрелов позиций наших войск, из них 43 удара дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику в нашем направлении. Уничтожено семь военных агрессора», – передают СОУ.
В течение суток украинские военные разбили 56 единиц техники врага:
▪️пять автомобілів;
▪️50 БпЛА;
▪️одну единицу спецтехники.
Уничтожено:
▪️64 укрытия для личного складу;
▪️пять стартовых позиций запуска БпЛА.
