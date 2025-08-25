Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску

Об изменениях на фронте сообщили авторы проекта Deep State. Они показали, что освободили ВСУ, а также указали продвижение РФ.

Согласно обновленным картам, украинские военные освободили Новомихайловку Донецкой области – село расположено неподалеку от админграницы Харьковщины. Ранее о деоккупации населенного пункта сообщали в Главном управление разведки МО Украины.

«Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности, подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области. Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта», – написали в ГУР.

Видео: Главное управление разведки МО Украины

Тем временем ситуация на Купянском направлении усложнилась – враг приближается к Купянску, продвинувшись около Соболевки. Согласно картам, армия РФ теперь находится примерно в двух километрах в западной части от города.