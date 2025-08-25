Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску

Украина 11:10   25.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску

Об изменениях на фронте сообщили авторы проекта Deep State. Они показали, что освободили ВСУ, а также указали продвижение РФ.

Согласно обновленным картам, украинские военные освободили Новомихайловку Донецкой области – село расположено неподалеку от админграницы Харьковщины. Ранее о деоккупации населенного пункта сообщали в Главном управление разведки МО Украины.

«Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности, подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области. Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта», – написали в ГУР.

Видео: Главное управление разведки МО Украины

Тем временем ситуация на Купянском направлении усложнилась – враг приближается к Купянску, продвинувшись около Соболевки. Согласно картам, армия РФ теперь находится примерно в двух километрах в западной части от города.

Читайте также: «Враг постоянно пробует атаковать нас»: данные воина о Боровском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: успехи РФ на севере, погибли животные
Новости Харькова — главное 25 августа: успехи РФ на севере, погибли животные
25.08.2025, 08:52
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города
25.08.2025, 09:42
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
В Харькове слышали взрывы — информация Синегубова
24.08.2025, 23:26
Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску
Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску
25.08.2025, 11:10

Новости по теме:

10:35
«Враг постоянно пробует атаковать нас»: данные воина о Боровском направлении
08:17
Где наступал враг и сколько атак отбили ВСУ, рассказали в Генштабе
18:20
Один бой идет на Купянском направлении – вечерняя сводка Генштаба ВСУ
13:40
Семь военных РФ и 36 единиц техники ликвидировали ВСУ – данные ОТГВ «Харьков»
10:50
Спорная зона на Боровском направлении, контратаки ВСУ – подробности от ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на фронте сообщили авторы проекта Deep State. Они показали, что освободили ВСУ, а также указали продвижение РФ.".