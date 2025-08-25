Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску
Об изменениях на фронте сообщили авторы проекта Deep State. Они показали, что освободили ВСУ, а также указали продвижение РФ.
Согласно обновленным картам, украинские военные освободили Новомихайловку Донецкой области – село расположено неподалеку от админграницы Харьковщины. Ранее о деоккупации населенного пункта сообщали в Главном управление разведки МО Украины.
«Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности, подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области. Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта», – написали в ГУР.
Видео: Главное управление разведки МО Украины
Тем временем ситуация на Купянском направлении усложнилась – враг приближается к Купянску, продвинувшись около Соболевки. Согласно картам, армия РФ теперь находится примерно в двух километрах в западной части от города.
Читайте также: «Враг постоянно пробует атаковать нас»: данные воина о Боровском направлении
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Над Новомихайловкой – вновь украинский флаг, а РФ приблизилась к Купянску»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на фронте сообщили авторы проекта Deep State. Они показали, что освободили ВСУ, а также указали продвижение РФ.".